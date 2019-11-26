НАК "Нафтогаз Украины" в декабре оставит цену на природный газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на уровне ноябрьской - 7033,2 грн за 1 тыс. куб. м (здесь и далее с НДС). Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению на сайте компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией и для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце также останется на уровне ноября - 7 тыс. 755,6 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, в Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Ранее "Страна" писала о том, что министр энергетики Оржель прогнозируетподорожание газа в декабре.

Также мы сообщали, что с января украинцам предложат покупать газ по фиксированной цене.