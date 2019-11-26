В Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. Согласно материалам постановления Киевского районного суда Одессы, тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ. При этом пациентам не сообщали о наличии камеры и видеофиксации прохождения процедуры УЗИ.

Одна из пациенток подала заявление в полицию, увидев видео с собой на порнографическом сайте. О наличии камеры и фиксировании процедур ее не предупреждали.

Выяснилось, что кадры с гинекологического кабинета за деньги продавали через интернет за границу.

Правоохранители провели обыски у самого врача и еще одного человека, причастного к распространению видео. Были найдены флешки, жесткие диски с видео, снятыми скрытой камерой. На них наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.

Напомним, что суд Киева арестовал на 2 месяца женщину, которая торговала порнографией с участием своего 5-летнего сына.

Также мы писали о том, что в Китае обещают платить огромные премии нашедшим порнографию в интернете.