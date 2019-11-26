В октябре 2019 года сумма государственного долга в эквиваленте в долларах США уменьшилась на 1,35% (по сравнению с сентябрем), или на 1,13 миллиарда долларов - до 81,83 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Уточняется, что сумма долга в эквиваленте в национальной валюте выросла на 2,37%, или 47,4 млрд грн - до 2 045,4 млрд грн.

С начала года государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины, номинированный в иностранной валюте уменьшился на 2,5 млрд дол, а номинированый в национальной валюте вырос на 88,9 млрд грн.

При этом, из-за значительного укрепления национальной валюты гривневый эквивалент уменьшился на 123 млрд грн, а валютный вырос на 3,5 млрд дол.

В октябре расходы государственного бюджета по погашению государственного долга составили 21,2 млрд грн, по обслуживанию - 7,1 млрд грн.

Напомним, государственный и гарантированный государством долг по состоянию на 30 сентября 2019 года составил 1,99 триллиона гривен или 82,95 миллиарда долларов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре легендарное КБ "Южное" просит у государства кредит на погашение долгов по зарплате.

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