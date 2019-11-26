В военной прокуратуре Белоцерковского гарнизона начали осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, расследующем гибель военного, который направлялся в зону ООС. Он выпал из поезда.

"Установлено, что военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады двигался в составе подразделения эшелоном в зону проведения ООС. Пострадавший был обнаружен 18 ноября на железнодорожном полотне вблизи ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области", - сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Старший солдат 1987 года рождения был доставлен в Белоцерковский военный госпиталь. Однако из-за тяжелого состояния, 25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ.

Досудебное расследование производства по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины осуществляет Белоцерковский отдел полиции ГУ ЧП в Киевской области. Организовано первоочередные следственные действия и назначен ряд судебно-медицинских экспертиз.

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