Джокер добрался до "Укрзализныци". На Ж/Д вокзале в Киеве эвакуировали всех пассажиров
Все пассажиры и сотрудники эвакуированы из здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве (вокзал станции "Киев-Пассажирский") во вторник после поступившего анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщается на странице "Укрзализныци" в Facebook.
"Сегодня около 16 часов поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Все сотрудники и пассажиры вокзала эвакуированы. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении, проиллюстрированном фото Джокера (напомним, это ник самого известного пранкера в Украине).
Поезда через станцию курсируют по графику, а посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.
Фото: facebook.com
Напомним, что пассажиров поезда Харьков - Киев срочно высадили из состава.
Также мы писали о том, что в Киеве закрыли три станции метро из-за анонимного звонка о минировании.