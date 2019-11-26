Завершился этап аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины, в котором тестировали их общие способности и навыки. Экзамен успешно прошли 769 прокуроров. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

По результатам экзамена 769 прокуроров набрали необходимые 93 и более баллов, поэтому их допустили к следующему этапу - выполнению практического задания.

Уточняется, что тестирование общих способностей и навыковне прошли 24 прокурора, еще двое не явились.

Напомним, аттестацию проводят, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Аттестация прокуроров предусматривает несколько этапов: тестирование на знание законодательства, тестирование на общие способности и навыки, выполнение практического задания, проверка добродетели прокуроров и проведение собеседования.

Ранее "Страна" писала о том, что Прокурор Кулик не пришел на переаттестацию и Рябошапка обещал его уволить.

Также мы сообщали, что в суде Киева открыли еще одно производство по иску к Генпрокуратуре об обжаловании аттестации прокуроров.