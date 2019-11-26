С начала вооруженных действий на Донбассе погибли около 150 детей. Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков со ссылкой на данные уполномоченного ООН по правам человека, передает портал Liga.net.

По словам политика, речь идет о потерях на линии разграничения, "фактически - на фронте". "Но я думаю, что этот показатель не соответствует тем реалиям, которые есть на сегодня в Украине и в нашем обществе", - отметил Разумков, выступая на Международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта.

Ранее в ноябре сообщалось, что с начала 2019 года были зафиксированы 155 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Донбассе. При этом за аналогичный период в 2018 году число погибших было на 40 процентов больше.

В конце января в Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Киеве сообщили, с апреля 2014 года по декабрь 2018-го в Донбассе погибли около 13 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", согласно результатам соцопроса, 75% выступают за переговоры Путина и Зеленского ради установления мира на Донбассе.

Напомним, что 1 июля 2019 исполнилось ровно 5 лет с момента подписания Петром Порошенко указа о выходе из перемирия и начале полномасштабных военных действий на Донбассе. Мы сняли об этом фильм: