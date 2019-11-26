В городе Новоукраинка Кировоградской области на пожаре погиб мужчина. По предварительным данным пожар и удушение угарным газом мог произойти из-за курения в постели. Об этом передают УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

В жилом доме спасателями после пожара был обнаружен труп мужчины, 1973 года рождения. Он работал судьей местного суда.

По предварительным данным, смерть наступила из-за удушения угарным газом. Пожар мог быть вызван курением в постели. Начато досудебное расследование, в том числе и другие версии.

Как сообщала "Страна", в городе Днепр вспыхнул дом. Пожарные тушили его два часа и обнаружили труп мужчины.

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября, на Печерске в Киеве произошло возгорание частного дома. Сперва площадь возгорания составляла около 50 квадратных метров. Однако потом огонь распространился на прилегающие строения.