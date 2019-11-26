В среду в Украине прогнозируют потепление, которое принесет солнце на запад и север страны и осадки в южные, центральные и восточные регионы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины после небольшого ночного мороза днем в среду потеплеет до +5-7 градусов. На севере Украины ночью 2-4 градуса мороза, а днем столбик термометра поднимется до +1-4 градусов выше ноля. На востоке Украины ожидается дождь с мокрым снегом. При этом ночью прогнозитуют мороз до -5 градусов, а дневная температура будет держаться на уровне от 0 до +2. Немного теплее будет в центре, где днем обещают +1-5 градусов. На юге страны в дневные часы прогреется до + 5-8.

Фото: meteo.gov.ua

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