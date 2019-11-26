В УЕФА назвали 50 претендентов на попадание в символическую футбольную команду 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Лучшие 11 футболистов завершающегося года будут определены болельщиками посредством голосования на официальном сайте УЕФА. Голосовать можно будет до 9 января 2020 года.

Болельщикам на сайте предлагается самостоятельно сформировать команду года, начав с выбора тактической схемы для нее.

Вратари: Алиссон (Бразилия, Ливерпуль), Эдерсон (Бразилия, Манчестер Сити), Ян Облак (Словения, Атлетико), Андре Онана (Камерун, Аякс), Марк-Андре тер Штеген (Германия, Барселона).

Защитники: Трент Александр-Арнольд (Англия, Ливерпуль), Сесар Аспиликуэта (Испания, Челси), Дейли Блинд (Нидерланды, Аякс), Маттейс Де Лигт (Нидерланды, Аякс/Ювентус), Хосе Мария Хименес (Уругвай, Атлетико), Жорди Альба (Испания, Барселона), Йозуа Киммих (Германия, Бавария), Калиду Кулибали (Сенегал, Наполи), Эмерик Ляпорт (Франция, Манчестер Сити), Жерар Пике (Испания, Барселона), Эндрю Робертсон (Шотландия, Ливерпуль), Николас Тальяфико (Аргентина, Аякс), Верджил ван Дейк (Нидерланды, Ливерпуль), Ян Вертонген (Бельгия, Тоттенхэм).

Полузащитники: Бернарду Силва (Португалия, Манчестер Сити), Бруну Фернандеш (Португалия, Спортинг), Давид Сильва (Испания, Манчестер Сити), Кевин Де Брейне (Бельгия, Манчестер Сити), Анхель Ди Мария (Аргентина, ПСЖ), Фабиан Руис (Испания, Наполи), Фабиньо (Бразилия, Ливерпуль), Френки де Йонг (Нидерланды, Аякс/Барселона), Джордан Хендерсон (Англия, Ливерпуль), Жоржиньо Вейналдум (Нидерланды, Ливерпуль), Нголо Канте (Франция, Челси), Тьяго Алькантара (Испания, Бавария), Донни ван де Беек (Нидерланды, Аякс), Хаким Зийех (Марокко, Аякс).

Нападающие: Серхио Агуэро (Аргентина, Манчестер Сити), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, Арсенал), Роберто Фирмино (Бразилия, Ливерпуль), Серж Гнабри (Германия, Бавария), Эден Азар (Бельгия, Челси/Реал), Харри Кейн (Англия, Тоттенхэм), Роберт Левандовски (Польша, Бавария), Садио Мане (Сенегал, Ливерпуль), Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ), Лионель Месси (Аргентина, Барселона), Криштиану Роналду (Португалия, Ювентус), Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль), Сон Хын Мин (Республика Корея, Тоттенхэм), Рахим Стерлинг (Англия, Манчестер Сити), Душан Тадич (Сербия, Аякс).

Как сообщала "Страна", в УЕФА пока никак не комментируют информацию, что сборной России грозит отстранение от участия на Евро-2020.

Напомним, что на около 22:00 по Киеву 26 ноября в Манчестере назначена игра между местным "Сити" и прилетевшими в гости "горняками".