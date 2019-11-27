Световые панели – новое слово в оформлении интерьера помещений и создании рекламных конструкций. Такие светильники отличаются эстетичностью и практичностью. Минимальная толщина устройств делает их удобным решением для размещения как на потолке, так и на вертикальных поверхностях. Тонкие, дающие равномерный свет, световые панели производят по разным технологиям. Наиболее популярные из них – люминесцентные и Led модели. В чем разница между ними и стоит ли платить больше за светодиоды, ведь цена их выше?

Особенности и преимущества светодиодных панелей

Led панель дает мягкий рассеянный свет. Они адаптированы для монтажа в потолочные системы Армстронг, благодаря чему их установка не занимает много времени, а внешний вид готовой уже установленной конструкции не имеет изъянов. Такие светильники экономичны – при потреблении всего 40 кВ энергии они дают световой поток в 3400 Лм. Эта особенность позволяет сократить количество используемых светильников и снизить энергопотребление при отличном световом обеспечении.

Световые панели на светодиодах не мерцают и не вызывают усталости глаз. К тому же, покупатель имеет возможность выбрать цветовую температуру ламп – от холодного белого цвета до разных оттенков теплого спектра. Для создания эффективной рабочей атмосферы специалисты рекомендуют выбирать холодное освещение, а для организации уютного места отдыха – теплое.

Среди несомненных преимуществ LED панелей:

срок службы от 10 лет;

экологичность – не наносят вреда атмосфере;

безопасность – не содержат опасных для здоровья человека веществ;

мобильность и простота монтажа;привлекательный дизайн – в продаже есть сверхтонкие панели (толщиной 8 – 25 мм).

Цена таких светильников соответствующая. К сожалению, светодиодное освещение в Украине все еще дорогое удовольствие. Но при произведении несложных расчетов можно понять – окупятся затраты очень быстро. Нужно ли платить больше, если можно купить панели дешевле, например, люминесцентные?

Особенности, плюсы и минусы люминесцентных панелей

Люминесцентные лампы завоевали популярность у потребителей за счет своей высокой светоотдачи. Они характеризуются большим рабочим ресурсом, потребляют практически на 80% меньше энергии, чем лампы накаливания. Панели с такими источниками света экономичны и не нагреваются в процессе работы (температура очень мала в сравнении с нагреванием ламп накаливания). Отличное решение при привлекательной цене – такой вывод можно сделать, если не вдаваться в изучение недостатков люминесцентных панелей. Первый из них – достаточно крупные габариты, ведь сами энергосберегающие лампы отличаются большими размерами и создать на их основе сверхтонкие панели невозможно. К тому же:

такие светильники мерцают, что неблагоприятно сказывается на зрении и усталости глаз;

при включении панели не сразу включаются, требуя разогрева;

в люминесцентных лампах содержится небольшое количество ртути.

На эти недостатки можно закрыть глаза, если не находиться в помещении с панелями длительное время, аккуратно относиться к приборам (чтобы не разбить случайно и не выпустить вредные испарения), не обращать внимание на не моментальное включение света. Но если в помещение предназначено для работы, отдыха, в нем часто находятся люди – экономить не стоит. Гораздо безопаснее, выгоднее и привлекательнее с точки зрения дизайна купить светодиодные панели (выбрать можно на сайте Евросвет), которые и выглядят лучше, и работают на более высоком уровне, и сомнений в безопасности не вызывают.