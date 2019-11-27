В подборе женских спортивных ботинок нет ничего сложного – достаточно знать несколько тонкостей и понимать, для каких целей они вам нужны. В первую очередь, ботинки спортивного стиля различается по высоте:

Высокие. Отлично фиксируют ногу и надежно защищают от снега и грязи. Если вы часто гуляете по бездорожью или за городом – это ваш выбор. Такие ботинки подойдут активным дамам, отказавшимся от кокетливой сумочки в пользу вместительного рюкзака. Средние. Ногу фиксируют, при этом оставляя ощущение свободы. По снежным заносам гулять будет не комфортно, но для недолгой прогулки за городом – лучший вариант. Еще один плюс – универсальность. Легко сочетается с любым стилем одежды: от делового до унисекс. Низкие. Ногу практически не фиксируют, предоставляя ей больше свободы движения. В такие ботинки попадает больше пыли и песка. Низкие ботинки идеально подходят для коротких пеших прогулок по хорошо изученному маршруту – например, по городскому парку. Походный рюкзак для такой обуви – не лучший спутник.

Материал верха ботинка

Кожа. Натуральная, искусственная и синтетическая. Отлично защищает обувь от влаги, подходит для долгих переходов по бездорожью. Кожаную обувь надо хорошо разносить, чтобы она лучше приняла форму ноги. Комбинированные. В таких ботинках кожа совмещена с нейлоном или нейлоновой сеткой. Обувь легкая и прекрасно дышит, но быстрее промокает и изнашивается, особенно при ходьбе по песку или мелкому гравию. Текстиль. Мягкий материал, зачастую применяется для утепленных ботинок. Вам будет тепло в сильный мороз. Но от прогулок в дождливую погоду лучше отказаться. Синтетические ткани. Легко разнашиваются и быстро сохнут, но недолговечны из-за множества швов снаружи ботинка.

Подошва

Тут все проще. Если не вдаваться в технические детали, то критерии выбора подошвы женских ботинок следующие: чем слабее она гнется, тем больший вес и расстояния она выдержит. Некоторые модели ботинок усиливаются дополнительным слоем резины. Это делается для лучшей защиты от промокания.

Колодка

Самая важная часть обуви. Как бы красиво не выглядели спортивные ботинки, если вам в них некомфортно, стоит обратить внимание на другую модель. Для правильного выбора колодки необходимо учитывать три параметра ноги.

Длина стопы. Внутри обуви пальцам должно быть свободно. Учитывайте наличие теплых носков, плюс при спуске нога в ботинке слегка смещается вперед. Ширина. Ступня ни в коем случае не должна смещаться внутри ботинка в бок. Но и ощущения зажатости тоже лучше не допускать. Объем. Тут показателем является ваш личный комфорт.

Правильное сочетание материала, подошвы и колодки – залог того, что купленная обувь не принесет вам проблем и не будет пылиться на полке после первой примерки.

Полезный лайфхак

Подбирая обувь в магазине, обязательно спросите совета консультанта – профессиональная помощь существенно облегчит выбор и поможет избежать досадных ошибок. Если выбираете женские ботинки спортивного стиля в интернете, можете самостоятельно изучить характеристики понравившейся модели. Для удобства покупателей на сайте Sportmaster.ua приведено подробное описание каждой модели.



На что обратить внимание при выборе ботинок:

обувь для спорта или для прогулок;

как часто вы гуляете;

местность по которой вы чаще всего ходите;

продолжительность прогулок;

особенности вашей ступни.

Правильно подобранная обувь станет залогом приятного и здорового активного отдыха, тренировок и прогулок на свежем отдыхе.