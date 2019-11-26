В Винницкой области подросток разгромил 15 могил на двух кладбищах. Злоумышленник задержан полицией. Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

Уточняется, что инцидент произошел в поселках Чечельник и Тартак. Местные жители заметили, что неизвестные повредили надгробные плиты на кладбищах. Люди сообщили об этом в полицию.

"По словам начальника Чечельницкого отделения полиции Романа Басалыга, работники полиции опросили местных жителей и установили причастного к совершению вандализма. Им оказался 15-летний житель пгт Чечельник. Свою причастность к правонарушениям парень не отрицает", – говорится в сообщении.

Фото: vn.npu.gov.ua

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