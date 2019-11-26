Жена экс-нардепа Сергея Лещенко ди-джей Анастасия Топольская пожаловалась на неудобство брендовых кроссовок Balenciaga Triple S sneakers, которые стоят около 800 евро. Обувь она поругала на своей странице в Facebook.

По мнению ди-джея, злополучные кроссовки создали бестолковые люди.

"Иногда удивляюсь, какие бестолковые люди работают в разработке брендовой вещи. Подошва этих кроссовок сделана из супер идиотского материала, который скользит почти на всех поверхностях. В некоторых случаях в них как на лыжах. Уже несколько раз было, что я чуть не убилась в этих шузах на ровном месте. Вот только что чуть все ступеньки не пересчитала. И это бесит, они же стоят дофига денег", - возмутилась Топольская.

Скриншот: Facebook/ nastia.dj.ua

Ранее "Страна" рассказывала, как жена бывшего нардепа продавала через соцсеть сапоги почти за 400 евро.

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