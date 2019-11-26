Будущим лицом электронного государства стала Александра Ободянская. Именно ее фотографию вскоре разместят на электронном удостоверении водителя. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины в Facebook.

"Самым тяжелым было выбрать 10 лидеров. Скачали более 3 тысяч комментариев и пересмотрели каждую фотографию. Опирались на несколько факторов: реальность фотографии и соответствие человеку, который ее выложил; фото нравилось другим пользователям и его отмечали и человеку на фото должно быть более 18 лет", - сказано в сообщении.

Там отметили, что победителя среди лидеров выбирали всей командой и партнерами. "Почти единогласно избрали Александру. Поздравляем ее и ждем презентации приложения", - сообщили в министерстве.

Согласно аккаунту девушки в социальных сетях, она из Винницы и работает моделью от польского модельного агентства.

Фото: facebook.com

21 ноября вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил конкурс на "лицо цифрового государства". Так, на демоверсии электронных водительских удостоверений разместят лицо реального человека, который является гражданином Украины. По словам Федорова, скоро презентуют мобильное приложение "Действие", поэтому миллионы людей увидят выбранное лицо электронного государства.

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