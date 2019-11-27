Спустя почти пять месяцев после развода Эдгар и Слава Каминские начали комментировать развод. По словам пластического хирурга Эдгара Каминского, во всем виновата ревность и постоянное желание супруги усовершенствовать себя. Теперь о разводе высказалась и участница "НеАнгелов". По ее версии, дело в родителях, которые вмешивались в жизнь семьи.

Об этом она рассказала в интервью Ольге Горбачевой, которая попеняла, что Эдгар воспользовался отношениями со Славой, чтобы раскрутить свое имя.

"В течение года все было замечательно, пока в нашей жизни не оказалось слишком много родителей, которые помогали нам с детьми... Я теперь могу сказать с уверенностью, если есть возможность, чтобы за детьми смотрели няни, нельзя, чтобы родители были часто в вашем личном пространстве. Максимум отдать детей на выходные" - поделилась певица.

Конфликты начались, когда родители сами выбирали нянь. И первая ссора произошла из-за этого. Старая няня ушла, поскольку не понравилась мамам, а новая не смогла накормить ребенка.

"Слово за слово, я не смогла отстоять свою позицию, так получилось, что моя мама влезла в коалицию с моей свекровью, им так давить меня авторитетом было проще. Так получилось, что я рассказала Эдгару. Он: "Вот с твоим характером, ты не права". То есть он не стал на мою сторону. Я ему говорю: "Я всегда становилась на твою сторону независимо от того, что ты делал" - вспомнила певица.

По ее словам, свекровь почти каждый день находилась у них дома и даже могла зайти в спальню во время секса.

"Я привыкла, что, если меня что-то не устраивает - я все говорю в лицо. Не буду ходить ждать 3-4 дня. Я говорю мне некомфортно когда ты делаешь так-то и так-то. Я прочитала много литературы (на тему психологии отношений - Ред.), но она не работает... А когда с тобой неделю не разговаривают - лучше бы по затылку треснул. Вообще у них так в семье принято, что они так могут друг друга наказывать, не разговаривать" - сказала Слава.

Также она добавила, что после развода ее мама заблокировала Эдгара во всех мессенджерах в телефоне, но она попросила ее не делать этого ради детей.

И что у нее завязались новые отношения, которые она назвала спасательным кругом, но она пока не спешит.

Напомним, что участница группы "НеАнгелы" Слава и известный пластический хирург Эдгар Каминский развелись 2 июля. Инициатором развода стал Эдгар. Судебное заседание было закрытым.

Пара поженилась в 2014 году. За время брака у Эдгара и Славы родилось двое детей: сын Леонард (сейчас ему 4 года) и дочь Лаура (3 года).

Фото: Эдгар и Слава Каминская с детьми

После информации о разводе мы разбирались, что происходило в звездной семье.