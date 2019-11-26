Народный депутат от партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федына расценила подготовку ей подозрения как свидетельство существования режима Зеленского. Об этом нардеп написала в своем Facebook.

Представительница "ПЕС" возмутилась тем, что при Зеленском узаконено насилие и процветает беззаконие.

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского. Давление на силовые органы - законно. Насилие - законно. Участие в антимайданах - похвально. Преследования и пренебрежение к военным - законно. Зачистка дел Майдана - законна. Заказывать проституток в парламенте - похвально. Зарплаты в конвертах - похвально. Кнопкодавство - похвально", - перечислила преступления и промахи "режима" Федына.

Скриншот: Facebook/ sofiya.fedyna

Она завершила свой пост утверждением о том, что защита государства и собственное мнение теперь стали преступлением.

Напомним, в октябре Федына и волонтер Маруся Зверобой публично обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после заявлений о разведении сил в Донбассе.

Сегодня стало известно, что Госбюро расследований готово к объявлению подозрения обеим женщинам. "Страна" разбиралась, ждет ли их тюрьма.