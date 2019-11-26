Глава КНДР Ким Чен Ын попал на фото в окружении рыдающих женщин-военнослужащих. Как выяснилось, снимок сделан во время, когда северокорейский лидер инспектировал женскую роту при 5492-й воинской части. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын похвалил женщин-солдат за старательность и, вероятно, именно это вызвало у них слезы восторга.

Северокорейское СМИ отмечает, что все военнослужащие были очень рады видеть лидера страны.

"Он позаботился о женщинах-военнослужащих этой роты, ... а они денно и нощно тосковали по великому вождю и, прежде всего, спрашивали о его здоровье", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Ким Чен Ын нагрянул в воинскую часть без предупреждения и остался доволен увиденным: "военной подготовкой солдат, чистотой казарм и разнообразием досуга".

Оказалось, что военнослужащие постоянно готовятся к соревнованиям, участвуют в художественной самодеятельности и совершенствуют военное мастерство. За это они получили благодарность Ким Чен Ына, который попросил их "поддерживать курс партии".

Фото: kcna.kp

Ранее "Страна" писала о том, что по данным разведки, Ким Чен Ын принял решение встретиться с Трампом в декабре.



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