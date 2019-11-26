Вчера Владимир Зеленский поговорил с Владимиром Путиным о газе. Украинский президент позвонил российскому. Речь шла, уточнили в Кремле, о прямых поставках топлива в Украину и трехсторонних переговорах по этому вопросу - Киев, Москва и ЕС.

Отметим, что на срыв таких прямых поставок и вообще на срыв какого-либо комромисса с Москвой по газовому вопросу сейчас открыто работает "Нафтогаз".

И после звонка Путину поддерживающие его лидеры мнений заговорили о "зраде". Они по сути обвинили Зеленского едва ли не в сдаче национальных интересов за попытку напрямую поговорить с Россией по газу.

Напрямую - это значит без посредников в лице руководства НАК "Нафтогаз", которое торпедирует любые попытки прийти к компромиссу с Москвой по этому вопросу.

Суть компромисса простая - Украина снимает исковые требования к "Газпрому", а Россия заключает договор на транзит газа, а также возобновляет прямые поставки по ценам ниже, чем сейчас мы покупаем тот же российский газ, но у европейских посредников.

Но "Нафтогаз" уже ответил отказом на предложение, которое официально поступило от "Газпрома". Что и не удивительно. НАКом по-прежнему управляет команда, назначенного еще при Порошенко Андрея Коболева, которая уже успела получить и потратить многомиллионные премии за решение Стокгольмского арбитража в пользу "Нафтогаза".

"Страна" разбиралась, есть ли шансы до Нового года подписать с Россией контракт по газу - или же начнется новай газовая война.

Что говорили у Зе и Путина о газе

Версии разговоров, которые опубликовали пресс-службы Кремля и Банковой, слегка отличались степенью конкретики.

В России заявили, что в ходе разговора "подробно обсуждена газовая проблематика, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину".

В украинской версии разговора лишь указывалось, что стороны "затронули вопрос газовых переговоров в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС".

Последние такие переговоры проходили в конце октября и закончились ничем. Следующий их раунд может, как сообщают СМИ, состояться в начале декабря.

Что происходит с газом сейчас

Время определенно поджимает - контракт с Россией по транзиту газа в Европу истекает 1 января. При этом Украина и РФ оказались в тупике. Россия согласна подписать новый контракт на год (хотя дают понять, что не исключают и более долгосрочного варианта), но требует у Киева снятия всех претензий в международных судах.

Правительство и "Нафтогаз" же требуют долгосрочного контракта - на десять лет.

Кроме того, в Киеве гововорят, что не намерены отказываться от денег по уже выигранному суду в Стокгольме и в крайнем случае согласны взять с "Газпрома" 3 миллиарда долларов если не деньгами, то газом. Об этом вчера в Facebook написал замглавы "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он также пообещал, что если газ пойдет в Украину без контракта - то его будут закачивать в украинские хранилища как по сути бесхозный. То есть не передавать в Европу, а конфисковывать "до выяснения".

Есть, конечно, и не столь апокалиптические сценарии - например, выкуп газа Европой на границе Украины с Россией. Веди наша страна присоединилась к европейскому энергетическому законодательству, по которому мы обязаны удовлетворять заявки европейских покупателей и российских поставщиков на прочкачку газа на основе аукционов (то есть, по краткосрочным договорам).

Но пока ничего не слышно, чтоб созданный недавно оператор украинской газотранспортной системы вел подготовку к внедрению такой системы аукционов.

Зато, судя по заявлениям энергетического руководства Украины, Киев с 1 января готовится к прекращению транзита и к газовой войне с Россией.

И вот Зеленский своим вчерашним звонком показал интерес к теме. Он позвонил Путину накануне саммита в Париже, а также вероятных переговоров по газу на уровне министров (Киев-Москва-ЕС) и обсудил вопрос газа.

Учитывая кровную заинтересованность Европы в бесперебойном транзите - не исключено, что на встрече в Нормандском формате 9 декабря Зеленский и Путин при поддержке Макрона и Меркель о чем-то действительно договорятся.

Тем более, что на днях министр энергетики Алексей Оржель заявил о возможности низкой цены на газ для Украины в случае подписания договоров с "Газпромом" - что было очень похоже на информационную подготовку перед заключением контракта.

"Уже направлены "Газпрому" проекты договоров, как предполагает европейское законодательство. Если мы подпишем договор с "Газпромом", учитывая запасы в украинских и европейских хранилищах, мы можем стать свидетелями исторически самых дешевых цен на газ", - сказал он.

По словам источника "Страна" в энергетической сфере возможный компромисс выглядит следующим образом: Украина снимает свои претензии в судах к "Газпрому" (аналогично поступают и россияне). Далее заключается многолетний контракт на транзит газа через Украину. Объемы прокачки газа будут меньше, чем сейчас (из-за запуска в середине следующего года "Северного потока"), но и не совсем уж мизерные (конкретная цифра еще обсуждается). Также Россия готова поставлять газ в Украину напряму со скидкой по ценам ниже, чем мы сейчас покупаем тот же российский газ, но у европейских посредников.

Для России этот вариант интересен, так как позволяет вернуться с поставками на немаленький украинский рынок. Выгоден он, естественно, и для Украины, так как позволит как минимум не повышать тарифы для населения, а то и снизить их.

По словам источника, вероятность достижения компромисса сейчас "выше, чем прежде, так как у Зеленского настроены решить вопрос до нового года".

Однако вероятные договоренности с Россией уже вызвали беспокойство в кругах, поддерживающих политику "Нафтогаза". И его руководство может попытаться сорвать компромисс.

Адепты газовой зрады

Журналист и главный редактор "Радио НВ" Валерий Калныш предположил, что Зеленский с Путиным о чем-то могут договориться, но это, по его мнению, плохо для Украины.

"Сейчас, похоже, мы на пороге очередной "победы" Владимира Зеленского. На этот раз, энергетической. Переговоры о транзите газа замерли, дата очередного раунда переговоров неизвестна и понятно почему. Все будет зависеть от переговоров в "нормандском формате"", - написал он в телеграм-канале "Черная лампа".

Калныш также напомнил слова министра энергетики Оржеля, который в случае заключения договора с "Газпромом" прочит низкие цены на газ для украинцев. И считает, что это подготовка к "газовой зраде".

"Когда политик, начинает выходить в общественной пространство с прогнозом исторически низкой цены на газ в стране, делая это в стране, где в пятерке приоритетов которые граждане ждут от президента и его команды, на третьем месте стоит "снижение тарифов" (37%, смотрим вчерашний опрос Деминициатив), это практически означает: да, мы договорились. Мы вам в зубы низкую цену, а вы нам галочку в списке выполненных обещаний.

Я уверен, что предложив нам эти "плюшки" или, скажем, по аналогии с "американскими печеньками" - "московские бублики", через год нас кинут. Или, говоря дипломатически, достигнутые ранее договоренности будут пересмотрены. Через год откроется Северный поток и объем газа по украинской трубе можно будет снизить, а значит меньше платить Украине. И это я вообще ничего не говорю о рубке в Стокгольмском арбитраже, выигранных миллиардах и арестах имущества Газпрома по Европе", - пишет журналист.

Он также посоветовал Зеленскому "не лезть в газовые дела".

"Владимир Александрович, если вдруг ты это прочитаешь. Не лезь в газовые дела. Потрать время и почитай историю. Например, о том, как Ющенко командировал Дубину на газовые переговоры, а потом влазил в них. А потом влазила Тимошенко и, в надежде, что кинем россиян мы, а не они нас, получила отсрочку на год, после которой Украине влупили цену по 235 долларов за тысячу кубов. Люди менялись, а переговоры вел все тот же Путин. Владимир Александрович, не лезь, не кажись умнее чем ты есть, дай Коболеву разрулить вопрос по-деловому. И – я очень надеюсь, что именно этого он и добивается – дай ему дожать россиян, не ведись на дешевые, во всех смыслах, обещания. Не смешивай политику и бизнес, как в одной трубе смешивают газ туркменский и тюменский".

Поддержал Калныша и блогер Роман Шрайк. Он считает политику "Нафтогаза" правильной и тоже предложил Зеленскому "не лезть". И выразил опасение, что Зе и Путин договорятся по газу в Париже.

"Поставки газа - одна из немногих тем, где у нас все правильно. Непробиваемый жлободром может только предъявить руководству "Нафтогаза" высокие зарплаты. Советским людям сложно объяснить, что тем, кто приносит профит размером в миллиарды, вполне нормально платить миллионы.

Мы нашли способ независимых от "Газпрома" поставок по рыночным ценам. Мы гоняем российского "монополиста" в европейских судах. Мы привыкли, что эта перманентно надувающая щеки сущность оказалась беспомощна перед юридически грамотной позицией.

Нужно просто вести себя как цивилизованные люди, а не как туземцы, гоняющиеся за блестяшками.

Ющенко и Тимошенко на газовом фронте просрали почти все, что можно, Янукович торговал независимостью, желая получить скидку на газ. В последние годы все было норм. Почти все предыдущее вредительство отыграно в Стокгольмском арбитраже.

Сейчас мы снова столкнулись с газовым шантажом от России. Но в этот раз мы не жертвы. Если, конечно, не становиться в виктимную позицию самостоятельно. Нам нужно просто быть последовательными, понимать европейские правила игры и грамотно вести переговоры. Руководство "Нафтогаза" все это знает и умеет.

Я бы хотел написать "Зеленскому не нужно лезть туда, где он ничего не понимает", но это означало бы, что ему вообще не нужно никуда лезть, а такого его деятельная натура не выдержит.

Не нужно лезть в газовые переговоры без предварительного согласования с руководством "Нафтогаза".

Обсуждал ли президент позицию по газу с Андреем Коболевым прежде чем звонить Путину? Сильно сомневаюсь. Внешнеполитические инициативы показывают, что Зе-команде не свойственно опираться на советы экспертов. "У нас 73%, пацаны! Мы тут самые умные!"

Поэтому к тревожности по поводу Нормандской встречи теперь добавляется еще и это", - пишет Шрайк.

Экономист, известный своей поддержкой экс-президента Порошенко Сергей Фурса предположил, что Украина может лишиться 3 выигранных в суде миллиардов от "Газпрома" после звонка Путина Зеленскому.

"Зеленский позвонил Путину по поводу унитазов с кораблей. А еще они обсудили газовые переговоры. Как бы эти унитазы не стали самыми дорогими в истории и не стоили нам 3 млрд долларов, которые Газпром должен Нафтогазу. Господин президент, займитесь Коломойским и его посипаками в Раде, оставьте тему газа профессионалам, успешно мочащих Газпром в сортире Стокгольма уже пару лет как".

То есть, как видим, основные опасения противники договоренностей с Москвой видят именно в Нормандской встрече. Если до недавнего времени ее торпедировали по поводу особого статуса Донбасса, то сейчас пытаются сорвать и газовые договоренности. А если не получится, то подготовить новые основания для Майдана против Зеленского.

Источник "Страны" в энергетической сфере называет основных лоббистов срыва компромисса с Москвой.

"Во-первых, это руководство НАКа, которое уже получило за суды многомиллионные премии. А если отказаться от претензий, то что их теперь, отдавать что ли? Во-вторых, это разные люди, которые имеют свой интерес в компаниях, которые перепродают сейчас российский газ из Европы в Украину. Это и руководство НАКа, и люди, связанные с окружением Порошенко. В-третьих, это энергетическое лобби американцев, которые заинтересованы в срыве транзита российского газа в Европу, что облегчит американским компаниям задачу завоевания европейского рынка. В-четвертых, это украинские добытчики газа - Коломойский и другие, которые надеются на дефиците поднять цены. Это довольно мощные силы, а потому борьба будет очень жесткой", - говорит источник.