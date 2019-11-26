Во время 29-й внеочередной сессии Одесского областного совета, состоявшейся 26 ноября, депутаты поддержали обращение к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров о недопущении преждевременного открытия рынка земли. Об этом сообщается на сайте Одесского облсовета.

На сессии зарегистрировались 64 депутата. Обращение совет принял подавляющим числом голосов. По мнению проголосовавших, снятие моратория на продажу сельскохозяйственных земель противоречит интересам Украины и украинцев.

Заседание сессии. Фото: oblrada.odessa.gov.ua

Также на заседании было принято обращение в парламент и Кабмин о снятии с рассмотрения законопроекта №2189 "О внесении изменений в Закон Украины "О добровольном объединении территориальных общин" и недопущении принудительной децентрализации на территории Украины.

Как сообщала "Страна", вчера Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором сказал, что перед вторым чтением к законопроекту о рынке земли будут применены правки. Они исключат возможность приобретения земли иностранцами.

Также мы приводили свежий соцопрос, согласно которому 58% украинцев против продажи сельскохозяйственной земли.