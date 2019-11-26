Суд обязал Генеральную прокуратуру Украины открыть дело против мэра Львова Андрея Садового из-за его высказываний в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы.

Сообщается, что речь идет о противоправных действиях городского головы Львова Андрея Садового, который 4 декабря 2018 года разместил на своем YouTube-канале видеоролик с призывом к подготовке и совершению преступления в отношении Виктора Медведчука.

Напомним, Садовый в своем прошлогоднем ролике призвал задержать Медведчука и обменять его на украинских политических заключенных. "Думаю, его мы сможем обменять не только на наших пленных моряков, но и на всех политических заключенных, которые сегодня находятся в российских тюрьмах", – сказал Садовый в своем видеоблоге.

В призывах Садового, по мнению Оппоплатформы, усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Как сообщала "Страна", в центре Львова в воскресенье неизвестные разбили гитару уличному музыканту, который исполнял песни на русском языке.

Напомним, что Николай Карпюк, который был освобожден в рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября, рассказал, что благодарен Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу, которые навещали его в СИЗО "Лефортово" в Москве.