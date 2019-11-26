Заседание Временной следственной комиссии по проверке каналов "112 Украина", NewsOne и Zik состоялось в кабинете Александра Ткаченко и без обеспечения кворума.

Об этом в беседе с журналистами заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич, передает "112 Украина".

"Я хочу обратить внимание, что из 4 заседаний комиссии сорвано 2. Второе было отменено за час до начала и сегодня депутаты оказались не в состоянии собраться вовремя. Когда было внесено предложение, раз мы не можем обеспечить кворум, поработать в режиме совещания, я ничего против не имел. Мы начали дискуссию с представителями Нацсовета, потом произошла перепалка. Регламент мы устанавливать не могли, то есть это было произвольное заседание народных депутатов Украины", - сказал он.

Нардеп добавил, что после этого народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко пригласил в свой кабинет всех представителей силовых структур и Нацсовета.

"Я считаю, некорректным использование кабинета председателя комитета для того, чтобы там предоставляли информацию представители правоохранительных органов. Мягко говоря, они не для этого сюда пришли, они пришли по приглашению комиссии, должны были подать информацию на комиссии, которая не в состоянии была вовремя собраться", - добавил Шуфрич.

Ранее "Страна" писала о том, что Ткаченко предложил накладывать санкции на убыточные СМИ и пригрозил телеканалам 112, Zik и NewsOne.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ назначил внеплановую проверку NewsOne из-за передачи с Коцабой.