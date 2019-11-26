НСЖУ приглашает министра Бородянского на дискуссию об "инквизиции" для украинских СМИ
Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) приглашает гуманитарного министра Владимира Бородянского на публичную дискуссию относительно его "драконовских" инициатив. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в Facebook.
"В среду, 4 декабря, Национальный союз журналистов Украины организует публичное обсуждение намерений Министерства культуры ввести жесткое регулирование журналистской деятельности и предусмотреть уголовную ответственность для медийщиков", - написал Томиленко.
По его словам, соответствующие инициативы, которые продвигает Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, уже вызвали озабоченность и критику в журналистских и экспертных кругах. "Во время дискуссии в НСЖУ, на которую приглашен и министр Владимир Бородянский, известные эксперты и журналисты будут обсуждать риски от существенного расширения возможностей власти блокировать деятельность украинских журналистов, блогеров и медиа", - сообщил глава Союза.
Фото: facebook.com
Напомним, что Бородянский приравнял дезинформацию к госизмене и предложил сажать авторов заказных материалов в СМИ.
Также мы сообщали, что Бородянский назвал недоразумением термин "стандарт новостей" в указе Зеленского.