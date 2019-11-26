Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) приглашает гуманитарного министра Владимира Бородянского на публичную дискуссию относительно его "драконовских" инициатив. Об этом глава НСЖУ Сергей Томиленко сообщил в Facebook.

"В среду, 4 декабря, Национальный союз журналистов Украины организует публичное обсуждение намерений Министерства культуры ввести жесткое регулирование журналистской деятельности и предусмотреть уголовную ответственность для медийщиков", - написал Томиленко.

По его словам, соответствующие инициативы, которые продвигает Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, уже вызвали озабоченность и критику в журналистских и экспертных кругах. "Во время дискуссии в НСЖУ, на которую приглашен и министр Владимир Бородянский, известные эксперты и журналисты будут обсуждать риски от существенного расширения возможностей власти блокировать деятельность украинских журналистов, блогеров и медиа", - сообщил глава Союза.

Фото: facebook.com

Напомним, что Бородянский приравнял дезинформацию к госизмене и предложил сажать авторов заказных материалов в СМИ.

Также мы сообщали, что Бородянский назвал недоразумением термин "стандарт новостей" в указе Зеленского.