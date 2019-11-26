9 декабря в Париже будет решаться не только вопрос мира на Донбассе, но и судьба большого российского спорта на ближайшие годы.

В этот день в столице Франции, помимо нормадской встречи, состоится заседание WADA (Всемирное антидопинговое агентство). Там могут быть приняты очень болезненные решения для россиян по их недопуску к Олимпийским играм, а также отобрать у Санкт-Петербурга право принимать матчи Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Пока неизвестно, во сколько начнутся эти мероприятия. Но если WADA состоится раньше и санкциям быть, Владимир Путин приедет на нормадскую встречу, мягко говоря, не в самом хорошем расположении духа.

В Москве уже даже обсуждают конспирологическую теорию, что "враги России" специально решили совместить два этих важных события в один день, чтоб перебить возможные подвижки по миру на Донбассе глобальной "зрадой" с отстранением РФ от большого спорта. Причем обычных россиян последний момент будет интересовать куда больше переговоров "нормандской четверки".

Что инкриминируют России и как ее могут наказать, читайте в нашем материале.

"Введут санкции на 99%"

Главный спортивный сайт России - sports.ru, замгендиректора которого является известный блогер Юрий Дудь - сегодня опубликовал аналитический материал под заголовком: "Похоже, следующие 4 года Россия будет выступать под нейтральным флагом. Что это и как все устроено?"

"WADA рекомендовал тяжелейшие санкции против России за манипуляции с базой Московской лаборатории. Если 9 декабря Исполком прислушается (а так бывало в 99% случаев), настанет тотальная изоляция нашего спорта. Самая болезненная мера – отстранение от всех международных соревнований: российских спортсменов могут выборочно – выборочно! – допускать только в нейтральном статусе, без флага и гимна", - пишет sports.ru.

"После Исполкома WADA в случае убийственного для России решения у нас будет больше месяца на апелляцию в Спортивном арбитраже (CAS) – соответственно, решение в силу не вступит", - уточняет издание, выражая, впрочем, уверенность, что WADA вынесен 9 декабря негативный для России вердикт.

За что хотят вводить санкции против России

Речь идет о давней истории. У комитета WADA активизировались претензии из-за возможных махинаций с допинг-пробами 2012-2015 годов.

Московскую антидопинговую лабораторию обвиняют в том, что из копии базы 2019 года удалили "сотни предположительных негативных аналитических выводов", которые появились там в 2015 году. Кроме того, по данным WADA, из базы удалили доказательства того, что неназванный сотрудник лаборатории мог помогать скрывать сведения, подтверждающие, что спортсмены принимали допинг в 2014-2015 годах.

Изначально ключевым информатором по этому допинг-скандалу был российский ученый Григорий Родченков, бывший главы антидопинговой лаборатории. Вскоре после слива информации он переехал жить в США. В России несколько лет назад прямым текстом заявляли, что Родченков работал под контролем американских спецслужб.

За этот скандал российские спортсмены уже поплатились. На Зимней Олимпиаде в Пхенчхане, которая прошла в минувшем году, представители РФ выступили под нейтральным (белым) флагом и без гимна. Но после расследования в этом году WADA c головным офисом в канадском Монреале решила кратно увеличить санкции.

Какие санкции могут применить против российского спорта

Комитет WADA рекомендовал не пускать Россию на Олимпийские и Паралимпийские игры, любые чемпионаты мира. Также предписывается запрет поднимать флаг России на любом крупном соревновании, организованном в ближайшие четыре года.

В качестве послабления на большие соревнования предлагается допускать только "чистых" российских спортсменов, которых не подозревали в приеме допинга. Таким ближайшим соревнованием могут быть Летние олимпийские игры 2020 в Токио и чемпионат Европы по футболу 2020. Но с тем же условием - без флага и без гимна.

Причем, даже если предположить (что вряд ли), если сборная России по футболу выиграет ЧЕ-2020, то российский гимн также включить запретят.

Дополнительно Россию могут лишить проведения таких соревнований:

матчи Чемпионата Европы по футболу 2020 (Санкт-Петербург),

финал Лиги Чемпионов 2021 (Санкт-Петербург),

чемпионат мира по волейболу 2022 (в десяти городах России),

чемпионат мира по хоккею 2023 (Санкт-Петербург),

универсиада 2023 (Екатеринург),

чемпионат мира по водным видам 2025 (Казань).

Однако относительно УЕФА, который организовывает Евро-2020 по футболу, есть примечание.

УЕФА не является подписантом кодекса WADA, а потому в теории она может и не заблокировать матчи в Питере летом будущего года.

О том же затем заявили и в WADA, отметив, что Евро-2020 не является мультиспортивным событием, поэтому России не грозит лишение права принять четыре матча турнира, а также отстранение национальной команды, которая прошла отбор в финальную часть чемпионата.

"Спортивное движение не участвовало в манипуляциях". Реакция МОК

С официальным заявлением о возможных санкциях выступил Международный олимпийский комитет (МОК).

"Мы отмечаем, что доклад комитета WADA доказывает, что ответственность за манипуляцию данными московской лаборатории лежит на российских властях и спортивное движение не участвовало в нарушениях. Исходя из этого, мы приветствуем предоставление спортсменам из России возможности участвовать в соревнованиях", - говорится в заявлении МОК.

Правда, по новым правилам, от мнения самого комитета мало что зависит - у WADA есть право накладывать вето на участие спортсменов.

"Выгодно западным странам". Реакция России

После начавшегося скандала в российских СМИ появились сведения, что Владимир Путин распорядился собрать руководителей всех спортивных федераций России на круглый стол. Встреча якобы была запланирована на 28 ноября. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков такое мероприятие опроверг. Можно предположить, что Кремль как-то будет готовиться к решению WADA, но не под телекамеры.

Из российского руководством о возможных санкциях WADA высказался глава МИД Сергей Лавров. Он увидел в инциденте политическую составляющую.

"Какую область международной жизни ни возьми: конфликты, экономика, энергетика, газопроводы, торговля продукцией военного назначения - везде Россия что-то нарушает или делает нечто, что невыгодно одной или нескольким западным странам", - отметил Лавров.

На защиту России стал и президент Беларуси Александр Лукашенко. "Тот же хоккей, футбол – это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война. Потому что спорт стал политикой", – заявил Батька.

По мнению Лукашенко, допинг-скандалы сейчас используют, чтобы убирать конкурентов. "Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми. Это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил. Там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь", – сказал Лукашенко.

Лояльные к Кремлю эксперты также видят в решении WADA происки врагов.

Например, известный политолог Сергей Марков написал на своей странице в ФБ следующее:

"Политика убивает спорт. WADA рекомендовала МОК не допустить Россию до Олимпийских игр, летних в Токио 2020 и зимних Пекин 2022. Атлеты только в индивидуальном порядке, пол нейтральным флагом. А ведь глава МОК Бах обещал Путину, что если Россия не будет бойкотировать игры 2018, то следующие игры Россия пойдет пол своим флагом. Собственно, поэтому и не было бойкот.

WADA находится под давлением спецслужб США, Британии, Канады, так называемой Англосферы. По иронии судьбы, спортсмены именно этих стран по мнению всех экспертов и являются лидерами по потреблению допинга. Ну с участием наших друзей из Китая, и, для вас, возможно, неожиданно, Ирана.

Вам, чтобы понять это, даже не нужны сложные оценки экспертов, а достаточно вашего собственного разума и простой логики. Задайте вопрос, какие страны выигрывают медали в видах спорта, где нужен взрыв силы мышц? Или сверхвыносливость мышц. Это как раз достигается допингом. Это разные виды бега, плавания, велоспорта. В этих видах безраздельно господствуют США, Британия. К ним еще добавляются Канада и Норвегия, где формально почти полкоманды олимпийцев "астматики". Вы верите, что астматики выигрывают олимпийские игры?

США, Британия лидеры по потреблению допинга, просто они используют 3 способа для защиты.

Новейшие разработки видов допинга не попадают в запрещенные. Когда попадают, они переходят к еще более новым. У них же Фарма самая сильная в мире. Важные виды допинга записывают как лекарства, нужные их поголовно больным олимпийцам. Доминирование в насквозь коррумпированных структурах типа WADA и МОК позволяет им принимать все нужные им решения.

А кто выигрывает в видах спорта, где допинг почти бесполезен? Это те, где требуется командность и гибкость, мозги? Это художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание. Кто выигрывает там, где допинг бесполезен? Да, это Россия.

Таким образом решение WADA, это когда самые коррумпированные допинговые страны выкидывают из конкуренции менее допинговую, пользуясь политическим моментом.

Цель спецслужб Англосферы проста - чтобы флаг России, где президент Путин, которого они пытаются свергнуть, не поднимался. Чтобы не было патриотизма у россиян.

И чтобы показать россиянам, - пока Путин у власти, права граждан России везде, всегда будут нарушаться. Пока Путин у власти, все граждане России будут людьми третьего сорта. Вас всех всегда можно будет ограбить, избить, снять с рейса, снять с соревнования, снять с тендера, арестовать".