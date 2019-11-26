Народный депутат фракции "Слуги народа" и председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько заявила в Facebook, что баллотируется на должность председателя комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады. Ранее ее занимал попавший в секс-скандал Богдан Яременко.

29-летняя Ясько убеждена, что ее решение правильное.

"Я являюсь членом этого комитета и за последние месяцы у меня состоялось множество встреч с дипломатами, экспертами, друзьями и коллегами, которые позволили мне переосмыслить роль комитета внешней политики ВРУ и вообще роль парламента в формировании внешнеэкономической политической деятельности Украины", - написала депутат.

Она заявила, что комитет, который претендует возглавить, "приобрел для страны стратегически важное значение, стал инструментом не только дипломатии, но и повседневной защиты безопасности нашего государства, прав и свобод ее граждан".

Скриншот: Facebook/ lisa.yasko1

В посте потенциальная преемница Яременко подробно прописала миссию и цели комитета. Так, она считает, что орган должен защищать национальные интересы Украины, расширять коалиции партнеров и друзей Украины во всем мире в сферах безопасности, защиты прав и свобод человека и экономики.

Впервые кандидатов на должность Яременко назвал 12 ноября Давид Арахамия. Среди них была и фамилия Ясько.

"Страна" анализировала ситуацию в комитете и шансы претендентов на пост его главы.