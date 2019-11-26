Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов сегодня выступил на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, куда его пригласили для вручения премии имени Андрея Сахарова. Видео обнародовано на YouTube-канале "Крым.Реалии".

Сенцов сказал, что рассматривает премию не как награду для него лично, но и для украинских политзаключенных в России, на неподконтрольных территориях Донбасса, а также для украинских активистов и военных.

Также он высказался о ядерном вооружении для Украины. "Раз у нас забрали Крым - нужно вернуть нашу бомбу. Но это обсуждать не хотят - обсуждают формулу Штайнмайера. Я считаю, что не надо обсуждать, она (формула) не имеет к ситуации никакого отношения", - предложил Сенцов.

Он напомнил о Будапештском меморандуме, заявив что "Украина отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете", получив вместо этого "бумагу, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США".

После выступления узника Кремля президент Европейского парламента Давид Сассоли вручил Сенцову премию.

Фото: Скриншот

Видео: youtube.com

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

Напомним, что в Лондоне Олегу Сенцову вручили премию имени Магнитского.

Также мы писали о том, что Дроздов обвинил Сенцова в недостаточном патриотизме из-за того, что он говорит на русском.