В Национальном банке Польши заявили о завершении вывоза из Англии 100 тонн золота, которые были отправлены заграницу после начала Второй Мировой войны. Операция проходила секретно. Об этом передает RMF24.

Сообщается, что в вывозе задействовали несколько тысяч человек, большей частью из банковских служб безопасности. Слитки в течение ноября доставляли в страну самолетами, которые приземлялись в аэропортах Варшавы и Познани.

Оттуда их развозили на синих грузовиках под охраной военных в хранилища по всей стране. Общая стоимость груза составляет примерно 4,2 миллиарда евро. Сообщается, что некоторую часть банк Англии оставил себе для текущих расчетов.

Польское золото попало в Англию через Румынию, Турцию, Сирию, Ливан и Францию. Там оно хранилось почти 80 лет. По состоянию на июль 2019 года золотой запас республики составляет 228,6 тонны.

В октябре эксперты предупредили, что интерес биржевых фондов и других крупных игроков к золоту свидетельствует о близости мирового кризиса. В последний раз такая динамика наблюдалась в 2009 году. Однако отдельные аналитики не исключают, что стоимость золота рухнет не менее чем на 10 процентов, если США и Китай сумеют заключить торговую сделку.

Как сообщала "Страна", банк Англии отказал правительству Венесуэлы в возвращении золотых слитков. Стоимость венесуэльского золота оценивалась в $1,2 млрд.

Напомним, что в 2018 году Центробанки различных государств мира скупили 651,5 тонн золота, что стало рекордом с 1971 года. Тогда власти США объявили о "золотом дефолте".