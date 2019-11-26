Народный депутат, которую исключили из "Слуги народа", Анна Скороход заявила, что в ближайшее время из партии выйдет 11 нардепов. Об этом она сказала в эфире Прямого - канала, который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко.

"Коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться (к группе, создание которой в ВР анонсировали исключены из "Слуги народ" Скороход и Антон Поляков,- Ред.). Да не могу фамилии давать. Как я могу сдавать? (Это - Ред.) крыло фракции "Слуга народа". Это люди, которые хотят, чтобы их слышали и с ними считались. Где-то 11 (человек - Ред.)", - сказала она.

По словам Скороход, новую группу еще не назвали. Думали над "Слуга народа-2", но потом решили, что, может, и не надо тянуть на себя это имя.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил УП, что в партии о возможном выходе депутатов ничего не слышали. Он также добавил, что "Слуга народа" уже "будет прекращать комментировать заявления Скороход".

По словам Корниенко, во фракции "нормальная рабочая атмосфера", сейчас депутаты работают в комитетах или выездных комитетах и готовятся к следующему пленарному заседанию.

Отметим, что состоянием на начало работы ВР 9 созыва в Раде было 254 нардепа. Де-факто не во фракции являются Роман Иванисов, Анна Скороход и Антон Поляков.

Напомним, что исключенная из фракции "Слуга народа" нардеп Анна Скороход заявила, что она с еще одним исключенным избранником Антоном Поляковым создаст собственную депутатскую группу, в которую пойдут другие депутатами из этой фракции.

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