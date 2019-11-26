Нардеп он "Слуги народа" Андрей Богданец, избранный по 163 округу (Тернопольская область), 17 августа был приговорен к двум годам ограничения свободы с испытательным сроком в один год. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший народный депутат Игорь Мосийчук. Также он опубликовал ссылку на приговор суда.

Согласно приговору суда, Богданец был осужден за драку, в результате которой потерпевший получил телесные повреждения и был вынужден лечиться.

Андрей Богданец. Фото: ze-bohdanets.te.ua

"...в результате таких неправомерных действий ОСОБА_1 ОСОБА_3 были причинении телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы в виде переломов левой скуловой кости, передней и внешней стенок левой верхнечелюстной пазухи, с кровоизлиянием в ее полость, и скулового отростка левой височной кости, расхождение левого клиновиличного шва; ушиба "тканей левой половины лица и сотрясения головного мозга, которые по степени тяжести относятся к средней тяжести телесных повреждений, поскольку клиническое течение сопровождалось длительным (более 21 дня) расстройством здоровья", - говорится в приговоре.

В своем посте Мосийчук выразил сомнение, что Зеленскому хватит духа указать на дверь депутатам парламента с уголовным прошлым Иванисову и Богданцу.

"Это, сравнивая с насильниками, подозреваемыми в пытках, убийстве и государственной измене, разного рода решалами и коллективными юзиками даже не шкварка, а так себе, шкварочка. Такое мягкое наказание объясняется службой подсудимого в зоне АТО, наличием двух детей и чистосердечным раскаянием. Ничего нового, просто новое лицо!" - отметил Мосийчук.

Фото: web.telegram.org

Напомним, ранее в "Слуге народа" разгорелся громкий скандал вокруг нардепа Александра Иванисова, который, как выяснилось, в 17 лет был осужден за участие в групповом изнасиловании. После этого Арахамия заявил, что Иванисова исключили из фракции "Слуга народа".

Также "Страна" разбиралась, как "слуга народа" Иванисов в компании сына чиновника и будущего директора Forex насиловали девушку.