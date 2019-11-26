Президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе официального визита в Эстонию подарили электровелосипед и пол литра меда. Подарок ему сделала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, передает корреспондент "Слово і діло".

В качестве ответного подарка ей подарили украинскую вышиванку.

В рамках официального визита президента Украины в Эстонию стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в сферах электронного управления и цифровизации публичного сектора.

Стоит напомнить, что на велосипеде ездил на работу Василий Голобородько - президент Украины, которого сыграл Зеленский, в сериале "Слуга народа".

Фото: ru.slovoidilo.ua

Отметим, сегодня стало известно, что на сайте Кремля новости об украинском президенте были проиллюстрированы фотографией, на которой изображен сыгранный тогда еще актером Владимиром Зеленским персонаж Василий Голобородько из сериала "Слуга народа"

Ранее мы разбирались о чем президент Украины говорил в Эстонии.

Как сообщала "Страна", перед вылетом, прямо из аэропорта, Зеленский записал видео о том, что утро для него было не очень доброе, так как накануне он получил известия о задержке выплат зарплат учителям и врачам с сентября. Президент Украины обратился к правительству Гончарука и попросил как можно быстрее решить этот вопрос.