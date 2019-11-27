На прошлой неделе без результата завершилась миссия МВФ в Киеве. Согласно информации СМИ, Фонд выставил два условия для возобновления кредитной программы.

Первое - не идти на компромиссы с Игорем Коломойским по вопросу "Приватбанка" (олигарх сейчас судится за отмену национализации банка, а сам банк пытается вернуть миллиардные кредиты, которые были выданы структурам Коломойского). В том числе - и через принятие закона о недопустимости возврата национализированных банков из бывшим владельцам.

Второе - допустить к покупке земли иностранцев (при том, что Зеленский уже дважды публично пообещал, что это будет сделано только через референдум).

"Страна" опросила депутатов от "Слуги народа" и спросила - как они относятся к требованиям МВФ принять законы по банкам и земле.

Алексей Ковалев: "Требования МВФ довольно спорные"

Алексей Ковалев. Фото: Facebook/sluganarodu.kovalov.186

По мнению члена Комитета по вопросам финансов, налогов и таможенной политики Алексея Ковалева, рекомендации МВФ, которые сейчас появляют в СМИ, довольно спорные. Одно из таких требований – запрет на возврат бывшим владельцам "проблемных" банков, которые были признаны неплатежеспособными.

По мнению Ковалева это требование противоречит законодательству Украины.

"Вопрос по ПриватБанку должен решаться в разрезе судебных дел в порядке административного или хозяйственного судопроизводства", - уверен Алексей.

Ковалев также сказал, что Украине нужно занимать более жесткую позицию в переговорах с иностранными партнерами.

При этом он не слышал о том, что МВФ хочет обязать Украину разрешить продажу земли лицам с иностранным гражданством.

"Я точно знаю, что между первым и вторым чтением будет внесено множество правок в закон о рынке земли. Там будет прописан запрет на ее продажу иностранцам. Президент и руководство фракции не озвучивали нам, что МВФ требует снять запрет на продажу земли иностранцам. Сейчас подтвердить, были такие требования или нет, я не могу, так как не был стороной в переговорном процессе", - утверждает политик.

Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: povaha.org.ua

"То, что оттягивается подписание программы с МВФ, это нормальный переговорный процесс, в котором стороны пытаются как можно подробнее изложить и аргументировать свою позицию", - полагает член Комитета по вопросам национальной безопасности Ирина Верещук.

Она прогнозирует, что в конечном результате программа будет подписана, и условия, которые выдвинет МВФ для Украины, будут приемлемыми.

"Даже те законы, которые МВФ предлагал в виде недопущения возврата "ПриватБанка" Коломойскому, не противоречат ни нашим национальным интересам, ни европейским", - говорит Верещук.

Она добавила, что в МВФ опасаются слишком агрессивного влияния Коломойского на банковскую систему Украины.

"Мы видим, что решения по ПриватБанку первой инстанции (об отмене национализации банка - Ред.) вызывают опасения не только в МВФ, но и в украинском обществе и политикуме. Для власти главное – это обеспечить защиту государственного бюджета и вкладчиков банка", - отметила депутат.



Верещук подтверждает, что с МВФ обсуждается возможность покупки украинской земли иностранцами. Но, по ее мнению, это противоречит украинским интересам.

"МВФ хочет обеспечить своих инвесторов возможностью покупать украинскую землю. Я далека от мысли, что МВФ хочет обеспечить возможностью покупать землю только украинских олигархов. МВФ хочет видеть абсолютно открытый рынок земли. Но я считаю, что это не отвечает нашим национальным интересам и защите наших малых и средних фермеров", - уверена Верещук.



Верещук надеется, что запрет для иностранцев на покупку украинской земли не повлияет на сотрудничество с МВФ: "земельная реформа в первую очередь нужна нам, а не МВФ, и мы должны это им это объяснять". По словам политика, нашему правительству нужно донести до МВФ, почему реформа земли не станет бюджетообразующей в 2020–2021 годах.

"МВФ интересуют только источники наполнения бюджета и его баланс. МВФ нам рекомендует инструменты наполнения бюджета, а украинская власть уже принимает решение, использовать эти инструменты или нет. Возможность продажи земли иностранцам МВФ видит как инструмент наполнения бюджета", - считает Верещук.

"Я не поверю, что президент и премьер-министр не понимают, что земля и ее продажа не являются источником наполнения бюджета. Сейчас мы говорим про рынок земли как о прозрачных правилах. Земля - это наш потенциальный актив, но на сегодняшний день наша судебная и правоохранительная системы не готовы к открытию земли как к потенциальному активу", - считает "слуга народа".

Ольга Василевская–Смаглюк

Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Facebook

Член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк (ранее работала на телеканале Коломойского "1+1") вообще скептически настроена по поводу договоренностей с МВФ. "Сомневаюсь, что программа будет подписана", - сказала оа.

Как считает Василевская-Смаглюк, Фонд постоянно добавляет какие-то новые требования. Например, по закону о запрете возвращения банков бывшим владельцам.

"Это новый законопроект, который якобы два года разрабатывался где–то в стенах Нацбанка, но так и не был вынесен в профильный комитет. Есть ли такой законопроект на данный момент, неизвестно", - говорит депутат.

Она считает, что рынок земли больше нужен агрохолдингам, чем МВФ, и его принятие не повлияет на программу МВФ.

Максим Бужанский

Максим Бужанский. Фото: Facebook

Нардеп, член комитета по вопросам правоохранительных органов Максим Бужанский негативно относится к требованиям Фонда.

"МВФ пытается подменить собой нашу судебную систему, заранее диктуя результаты разрешения хозяйственных споров. Как это происходит в ситуации вокруг ПриватБанка", - полагает Максим Бужанский.

Напомним, на днях олигарх Игорь Коломойский заявил, что ему вернут ПриватБанк в ближайшее время и МВФ в курсе.

"Страна" подробно разбирала, что означают новые требования МВФ по земле и Коломойскому.