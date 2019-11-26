К середине рабочей недели в Украине потеплеет, однако мороз вернется уже в первых числах декабря. Об этом на своей странице в Facebook пишет синоптик Наталья Диденко.

В среду, 27 ноября, в большинстве областей воздух прогреется до + 2....+ 6 градусов, на западе и юге будет + 5...+ 11. В Днепропетровскую, Полтавскую, Кропивницкую области Черноморский циклон принесет порывистый ветер и дожди со снегом.

В Киеве осадки маловероятны, днем ​​ожидается + 1...+ 3 градуса. К концу недели в столице потеплеет до +5 градусов, но будут дожди. "Это потепление будет кратковременным, 1-2 декабря снова к нам придет похолодание. Поэтому пока все равно внимательно следим за прогнозами погоды и за головой. Потому что изменчивость и прыжки будут и там, и там", - написала Диденко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, каким был первый снег в Киеве в этом году.

Также мы писали о том, что синоптик обещала скорое потепление в Украине, но в компании с дождем и мокрым снегом.