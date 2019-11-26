Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал указ №342 о персональной санкции против бизнесмена Игоря Гуменюка в виде перевода принадлежащего ему имущества в государственную собственность.

Указ появился на сайте руководителя "ДНР" 25 ноября.

Национализировать богатства 58-летнего Гуменюка, который приходится отцом певице Ассоль и ранее был близким бизнес-партнером Рината Ахметова (владел фирмой "АРС", гостиницей "Виктория" и другими объектами), за "ведение преступной деятельности против народа Донбасса".

Игорь Гуменюк. Фото: focus.ua

Согласно указу Пушилина, обеспечить принятие в госсобственность объекта недвижимого имущества Игоря Гуменюка поручено "председателю правительства ДНР" Александру Ананченко.

По информации СМИ, под недвижимым имуществом имеется в виду дом бизнесмена. Скорее всего, в ближайшем будущем он станет официальным посольством одной из дружественных "ДНР" "республик". Вероятно, Абхазии или Южной Осетии.

Ранее "Страна" писала о совместном бизнесе Гуменюка и сына экс-президента Украины Александра Януковича - компании "Донбассэнерго".

Также мы цитировали слова Пушилина о его желании сделать неподконтрольную Украине часть Донецкой области федеративным округом РФ.