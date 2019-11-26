На сайте Кремля новости об украинском президенте были проиллюстрированы фотографией, на которой изображен сыгранный тогда еще актером Владимиром Зеленским персонаж Василий Голобородько из сериала "Слуга народа". На это обратило внимание издание "Медуза".

По запросу "Зеленский" на сайте президента России можно было отыскать лишь четыре новости, касающиеся телефонных разговоров между лидерами РФ и Украины. Первая из этих новостей опубликована на кремлевском сайте 11 июля 2019.

Фото: vedomosti.ru

Стоит отметить, что после появления этой информации в СМИ, на сйте президента России Владимира Путина фотографию Зеленского-Голобородько заменили на другую. На новом фото президент Украины изображен очень сосредоточенным.

Фото: kremlin.ru

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский и Путин поговорили по телефону о возврате кораблей и переговорах по газу.

Также мы сообщали, что Путин назвал Зеленского симпатичным и искренним человеком.