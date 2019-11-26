Следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении одному из заместителей городского головы Славянска за организацию в Донбассе референдума 2014 года. Об этом говорится на Facebook-странице ведомства.

По данным СБУ, в апреле 2014 года получивший подозрение мужчина председательствовал на сессии горсовета, на которой депутаты приняли решение о проведении референдума и "назначили лидера одного из бандформирований председателем исполкома".

Подозреваемый в организации референдума. Фото: Facebook/ SecurSerUkraine

В СБУ также утверждают, что чиновник способствовал легализации сепаратистов путем создания так называемой "народной дружины".

Скриншот: Facebook/ SecurSerUkraine

СБУ инкриминирует заместителю мэра совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Ранее "Страна" писала о громком скандале с "народным мэром" Горловки Эдуардом Матюхой, который оказался разведчиком ГУР МО Украины.

Также в связи с задержанием в Днепре одетого казаком таксиста мы анализировали, почему СБУ внезапно активизировалась на почве поиска "сепаратистов" и пророссийски настроенных граждан.