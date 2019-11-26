В Европе как снежный ком разрастается новый допинговый скандал с участием спортивных чиновников России. Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях, в том числе от Евро-2020 и ЧМ-2022.

Однако в УЕФА пока никак не комментируют информацию, что сборной России грозит отстранение от участия на Евро-2020.

"На данном этапе у УЕФА нет никакого комментария на эту тему", - сообщили в УЕФА на запрос портала "Чемпионат".

В то же время почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, уже заявил, упреждая ситуацию, что на Евро-2020 теоретически возможно выступление команды России без вывешивания флага и исполнения национального гимна.

Напомним, сборная России завоевала путевку на чемпионат Европы 2020 года по итогам отборочного этапа, заняв второе место в группе с Бельгией, Шотландией, Казахстаном, Сан-Марино и Кипром. При этом два матча россиян на групповом этапе финальной части Евро должны состояться в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена".