Президент России Владимир Путин рассказал, что в юности выбирал между различными профессиями, перед там как стать разведчиком. В частности, он изучал варианты стать моряком или летчиком. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 26 ноября.

"У меня лично в начале были желания самые разные, как у всех молодых людей - я хотел и моряком, и летчиком. Я внимательное смотрел, изучал, (...) примерял на себя все эти профессии", - сказал Путин в ходе телемоста со школьниками, принимающими участие в форуме "ПроеКТОрия" в Ярославле.

Президент отметил, что он приходил в учебные заведения и соответствующие учреждения, смотрел со стороны, что происходит вокруг. По его словам, "это и есть примерочная".

Глава государства посоветовал молодым людям также примеряться к разной рабочей обстановке - к станку, штурвалу, письменному столу. "Потом надо будет ежедневно напряженно работать. И здесь, безусловно, следует прикладывать большие усилия для того, чтобы добиваться результата", - подчеркнул он.

Путин сказал, что у него были очень сложные разговоры в тот период жизни с родителями и спортивным тренером относительно призвания. Он посоветовал молодежи обязательно попробовать свои силы в выбранном направлении. "Ты с удовольствием пойдешь утром заниматься этим делом или нет?" - пояснил глава государства.

Также Путин заметил, что при верном выборе "должно что-то внутри щелкнуть".

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