Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали 10 человек по подозрению в преступлениях, связанных с нарушением таможенного законодательства. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Бюро.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем: детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства. Предварительно действия задержанных, среди которых семь сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.1 ст. 255 УК Украины", - написано в посте в соцсети.

Названные в записи статьи касаются злоупотребления властью или служебным положением (ч.2 ст.364), уклонения от уплаты налогов (ч.3 ст.212) и создания преступной организации (ч.1 ст. 255).

Скриншот: Facebook/ nabu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об уведомлении задержанных о подозрении. Кроме того, ведутся другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

Напомним, сегодня утром заместитель начальника Киевской городской таможни Сергей Тупальский сообщил об обыске у него дома и у других сотрудников таможни. А через несколько часов стало известно о задержании Тупальского.