Полтора года лишения свободы получил ранее судимый житель Николаева за кражу 15 киндер-сюрпризов. Об этом свидетельствует приговор Заводского районного суда Николаева, передает "Преступности.Нет".

Уточняется, что в суде обвиняемый рассказал, как еще в феврале 2017 года он зашел в супермаркет. По его словам, когда он увидел на прилавке сладости, то решил угостить ими детей, которые были на улице. Поскольку у мужчины не было денег, то он попросту украл товар.

Стоит отметить, что у злоумышленника уже было несколько судимостей за аналогичные преступления. В частности, в 2018 и 2019 году три райсуда в Николаеве признали виновным в кражах из супермаркетов 5 упаковок колбасы, 3 пачек кофе и 15 плиток шоколада.

В итоге суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины ("Кража"), назначив наказание в виде года лишения свободы. А с учетом поглощения менее строгого наказания более строгим наказанием, ему в итоге назначили один год и шесть месяцев тюремного срока.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержали женщину, которая украла из супермаркета масло на 1500 гривен и хотела его перепродать.

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