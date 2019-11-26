Сегодня президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Эстонии.

Не в духе украинский лидер был еще утром в Киеве. Из аэропорта, у трапа самолета, он записал видео о том, что утро для него было не очень доброе, так как накануне он получил известия о задержке выплат зарплат учителям и врачам с сентября. Зеленский обратился к правительству. Сказал, что понимает загруженность Кабмина работой, но попросил как можно быстрее решить эту проблему.

По прилету у Зеленского состоялись короткие переговоры с Керсти Кальюлайд, президентом Эстонии. После чего они дали небольшой совместный брифинг.

Зеленский и Кальюлайд отметили важность отношений между двумя странами. Президент Украины поблагодарил эстонцев за военную помощь, лечение украинских военных на территории прибалтийской страны.

Президент Эстонии приветствовала деятельность украинской власти в области борьбы с коррупцией. При этом она добавила: "Наши предприниматели хотят и готовы инвестировать в Украину. Рынок большой, мы исторически и культурно близки. Но инвесторы должны быть уверены, что их инвестиции защищены. Я знаю, что для этого делаются конкретные шаги. Но для нас сигналом [чтобы вкладывать средства] будет то, что конкретные казусы решены". Она не разъяснила, о чем конкретно ведет речь.

После выступлений лидеров журналистам представилась возможность задать несколько вопросов.

Первый вопрос прозвучал от эстонской журналистки и Зеленскому он не понравился. "Даже не зная ваш прекрасный язык я понял, что там две вещи - Трамп и Коломойский", - с упреком отметил президент Украины.

Затем вопрос был переведен с эстонского: "В интервью New York Times Коломойский сказал, что, может, нужно повернуться лицом к России, потому что Запад не имел успеха в Украине, а Россия даст деньги и все будет хорошо. При этом Коломойский поддерживал вас на выборах. И второй вопрос - простили ли вы Трампу его телефонный разговор и то, что он остановил военную помощь. И слова о том, что на выборы в США влияла не Россия, а Украина".

Владимир Зеленский начал свой ответ достаточно грубо.

"Я начну с господина Трампа. К сожалению, мы находимся в Эстонии. Точнее, мне жаль, что в Эстонии интересует, что там с Трампом. Меня в Эстонии интересуют наши отношения с Эстонией. Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю. Мы не вмешиваемся в выборы и геополитику США. Мы говорили с нашим стратегическим партнером - США. Никакого блокирования военной помощи США сейчас нет, но не из-за моего телефонного разговора с Трампом. Ну, а все, что было в разговоре, вы читали. У меня были два телефонных разговора с президентом США, но может появиться и третий, которого не было, так бывает".

О словах олигарха Игоря Коломойского (что нужно изменить вектор в сторону РФ) украинский президент также высказался нелестно.

"Что касается Коломойского, вы говорили, что он меня поддерживал. Но меня поддержали 73% украинцев. Если среди них был Коломойский, я рад. Но Коломойский - не президент Украины, а гражданин Украины. А большинство граждан Украины выбрали курс на евроинтеграцию. С Россией у нас очень сложная ситуация, мы начали диалог, он продолжится на нормадской встрече", - сказал Зе.

Третий вопрос, на который ответил Владимир Зеленский, был задан уже украинской журналисткой. Она поинтересовалась о вчерашнем разговоре украинского и российского президентом.

Зеленский: "О разговоре с президентом Российской Федерации по телефону. Мы обговорили, что мы довольны, что вернулись наши военные катера. Но нет всего технического обеспечения и чтобы Россия все вернула. Можно и больше, но хотя бы наше пусть вернут. О нормандской встрече - мы должны обсуждать это вчетвером. Еще говорили о том, что заканчивается год и нам всем нужно договориться о подписании нового долгосрочного договора по газу. Для нас это приоритет и это энергетическая безопасность для всей Европы".

Новое из ответа Зе стало известно то, что он все так же вчера пытался лоббировать долгосрочный газовый контракт с Россией, тогда как Кремль хочет короткий договор и выдвигает ряд условий, среди которых отказ от судебных исков.

Подробнее о том, как у Зеленского будут по-новому решать вопрос по газу и при чем тут Донбасс читайте в нашем материале: "Транзит с нуля".

Фоторепортаж с визита Зеленского в Эстонию, который опубликовала его пресс-служба, смотрите ниже:

Елена и Владимир Зеленские скускаются с трапа самолета

Зеленских приветствует эстонское руководство

Елена и Владимир Зеленские в Эстонии 26 ноября 2019

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, и Владимир Зеленский

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, и Владимир Зеленский

Керсти Кальюлайд, президент Эстонии, и Владимир Зеленский

Эстонские военные

Владимир Зеленский приветствует эстонских коллег

Напомним, 25 ноября в Украине был опубликован опрос. Социологи замерили отношение граждан к ситуации в стране через полгода после прихода к власти Владимира Зеленского. Его мирные инициативы по Донбассу однозначно встречаются позитивно по всей Украине. А вот экономикой, социалкой и борьбой с коррупцией народ явно недоволен. Вера в правильный курс Украины заметно упала.

Данные опроса и его анализ читайте в нашем материале: "Переговоры с Путиным - хорошо, продажа земли - плохо. Что украинцы думают о Зеленском полгода спустя".