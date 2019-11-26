Госбюро расследований готово к объявлению "пидозры" депутату от "Европейской солидарности" Софии Федыне и ее подруге - Марусе Зверобой. Они грозили убийством президенту Владимиру Зеленскому накануне разведения войск в Золотом.

Подозрение уже направлено в Генпрокуратуру - где, кстати, уже месяц как пылится такой же документ на шефа Федыны Петра Порошенко.

Грозит ли Федыне лишение неприкосновенности, а ее подруге Зверобой - тюрьма, разбиралась "Страна".

Что говорят в ГБР и "Европейской солидарности"

Детективы ГБР при оперативном сопровождения СБУ направили в Генпрокуратуру проект постановления подозрения об угрозе убийством в отношении президента. "Пидозру" хотят объявить нардепу Софии Федыне и блогеру Марусе Зверобой.

Также следователи хотят согласия Рады о снятии неприкосновенности и на привлечение Федыны к уголовной ответственности. Проект постановления тоже ушел в ведомство Рябошапки.

"По предварительной информации: 26 октября 2019 народный депутат Украины и гражданка, находясь в г.. Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге YouTube и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Президенту Украины Владимиру Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью", - разъяснили в ведомстве.

Сама Федына уже отреагировала на это у себя в Facebook:

"Поздравляю! С сегодняшнего дня можем говорить о режиме Зеленского.

Давление на силовые органы - законно. Насилие - законно. Участие в антимайданах - похвально. Преследования и пренебрежение к военным - законно. Зачистка дел Майдана - законно. Заказ проституток - похвально. Зарплаты в конвертах - похвально. Кнопкодавство - похвально.

Защита государства и #власна_думка- #ПРЕСТУПЛЕНИЕ!

Вам решать, в каком государстве жить".

С чего все началось

В конце октября Владимир Зеленский съездил в город Золотое Луганской области, где националисты партии "Нацкорпус" Андрея Билецкого прпятствовали разведению войск. В начале октября они "оккупировали" город и заявили, что займут позиции ВСУ, если армия отойдет назад.

Беседа прошла на повышенных тонах - "азовцы" пытались ставить президенту условия, а он обращался к ним на "ты" и заявлял, что они не представляют всю Украину. Обе стороны вели себя довольно грубо. В итоге президент сказал добровольцам сложить оружие и намекнул, что если этого не произойдет, то могут быть последствия.

Вскоре после этого в сети появилось видео, на котором нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федына вместе с блогером и волонтером Марусей Зверобой обсуждали варианты физического уничтожения Зеленского.

Что заявляли Федына и Зверобой

Видеоролик с девушками озаглавлен как "Софія Федина та Маруся Звіробій. Львівський мега стрім... бо хтось думає, що безсмертний...". На видео они ругают президента нецензурными словами и угрожают, что кто-то может его убить.

"Я хочу сказать, во-первых - Вова, ты не имеешь права "тыкать". А если ты тыкаешь, то тебе будет тыкать вся страна, готовься к этому. Я призываю вообще на вы к этой гниде промосковской не обращаться. Оно не способно понять, что означает верховный главнокомандующий, который не едет по селам и не спрашивает мнение людей, обработанных российской пропагандой", - заявила Зверобой.

"Поясни, что вообще происходит в стране, сделай так, чтобы там каналы украинские нормально работали, чтобы человек мог сделать осознанный выбор, а не навязанный российской пропагандой. А потом ты будешь у них спрашивать, что они думают о разведении войск. Но, к сожалению, ты не сможешь, с@ка, этого сделать, а знаешь, почему? Потому что ты, п@р, сам не знаешь, потому что у тебя мозги обработаны российской пропагандой. Потому что ты совком был, совком остался. Ты президентом стал, потому что тебя, б@, фабрики и ботофермы сделали", - сказала блогерша.

Дальше девушки пошли перечилсять варианты возможной смерти президента. "Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты с@ка сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить, с@ка, в сортире", - сказала Маруся, указав автора этой фразы - Владимира Путина. Федына добавила, что ненароком может взорваться граната или президента могут убить во время обстрела противника, "когда кто-то в голубой рубашечке" пойдет на передовую.

Ролик Федыны и Зверобой активно обсуждали в соцсетях. Причем нашлись и сторонники, и противники девушек.

Реакции "Слуги народа" и "Евросолидарности"

После появления видео его прокомментировали во фракции "Слуга народа", заявив, что намерены обратиться в правоохранительные органам. Правда, только в отношении нардепа от партии Порошенко. К Зверобой у "слуг" тогда вопросов не было.

Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что некорректные высказывания Федыны в адрес президента рассмотрит Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

По всему было видно, что первоначально власти вообще не хотели обращать внимание на эти заявления, чтоб не делать Федыне и Зверобой пиар и не создавать им образ "жертв", провоцируя новые акции протеста.

Но такая позиция вызвала уничижительные комментарии в соцсетях - мол, Зе-команда настолько безвольная и трусливая, чтоб не может даже за угрозы президенту к ответственности привлечь.

И чуть позже нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что на Федыну и Зверобой открыли уголовное дело. Из-за их призывов к убийству человека и свержению государственной власти.

"Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства, по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти", - сообщил Качура и указал номер производства: 42019000000002276.

В свою очередь, у Порошенко заявили, что Федыну и Зверобой преследуют. "Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине", - говорится в заявлении пресс-службы фракции.

Также в "ЕС" отметили, что преследование за высказывания нарушают статью 34 Конституции Украины, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений". Депутаты требуют закрыть уголовные дела и не задевать демократию в Украине, "ибо преследуя свободу слова вы посягаете на изменение конституционного строя". "Ведь такие подходы точно отдаляют Украину от Европы, разрушая ее имидж и создают атмосферу, аналогичную северному соседу", - говорится в заявлении.

Заявление "ЕС" тоже позабавило и возмутило многих. В соцсетях тогда напомнили, что при Порошенко в Украине начали сажать за пост в Фейсбуке или за ролик в Ютубе - и тогда партию президента это не смущало. Что же до Федыны и Зверобой, то по ним государственная машина действует крайне медленно и как бы нехотя - больше пытаясь сохранить лицо, чем реально покарать нарушителей.

Реакция правоохранителей

Глава СБУ Иван Баканов после начала скандала заявил, что в случае наличия угрозы в высказываниях Федыны и Зверобой им может грозить лишение свободы.

"Я считаю, это дело будет иметь продолжение в ближайшее время. Уголовный кодекс все четко определяет: если лингвистическая экспертиза подтвердит, что это была реальная угроза, то речь пойдет о тюремном заключении. Насколько мне известно, уголовное производство открыто, я думаю, соответствующая экспертиза назначена", - сказал он.



"Вообще этот вопрос к культуре наших политиков. Не только Федина в этом вопросе "засветилась". Мы должны уважать институт президента, любой государственный институт. Мы сейчас не говорим о юморе - весь мир шутит над политиками, в этом ничего такого нет. Но, например, в законодательстве Германии есть четкая ответственность за такие вещи. В украинском - нет. Если мы сейчас будем инициировать соответствующие изменения в законодательство, нас раскритикуют ", - добавил глава СБУ.

1 ноября генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что дело уже открыто.

"Да, это правда. И не только он (депутат "Слуги народа" Александр Качура. - Ред.), но и много народных депутатов обращались по этому поводу. Производство было открыто в понедельник, там очевидные признаки преступления, по которым было открыто производство. Кажется, ГБР сейчас расследует", - сказал глава ГПУ и подчеркнул, что речь идет о "фактовом деле по этому сообщению в Фейсбуке".

Грозит ли Федыне срок?

"Пидозра" Софии Федыне подоспела к событиям, которые разворачиваются вокруг саммита Нормандского формата и принятия закона об особом статусе Донбасса.

Активисты, связанные с Порошенко и националистами, всерьез готовятся срывать договоренности с Кремлем - путем уличных акций и попытки организовать майдан.

Поэтому дело Федыны может быть одним из намеков Банковой к Порошенко и его команде. Тем более, что сейчас в Генпрокуратуре ждет подписи Рябошапки еще одна "пидозра" - уже самому экс-президенту.

Оба подозрения могут быть в любой момент пущены в ход. Однако пока генпрокурор держит их под сукном. По одной из версий - в силу неких глобальных договоренностей о том, чтоб не трогать Порошенко. По другой версии - чтоб не подбрасывать националистам и порохоботам дополнительных поводов для акций протеста. По третьей - пытаясь таким образом держать на крючке Порошенко и его фракцию. Мол, если после Нормандской четверки будут раскачивать ситуацию в стране, то все пидозры пойдут в ход.

Впрочем, не все в "Слуге народа" считают такую тактику оправданной.

Например, нардеп Максим Бужанский выставил ультиматум генпрокурору, потребовав от него в течение двух ближайших дней внести представление о снятии неприкосновенности с Порошенко.

"Если вы не сделает этого, то тем самым сознательно дадите возможность экс-президенту спрятаться за политическими акциями протеста, приуроченными к "нормандской встрече". Таким образом вы официально подтверждите, что играете с Порошенко в одной команде. Не забывайте, 7 декабря у вас сто дней с момента пребывания в должности, ваши действия в следующие два дня лягут в основу кадровых выводов парламента", - написал Бужанский.