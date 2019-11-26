В НБУ повысили справочное значение официального курса гривны, устанавливаемого на среду, 27 ноября, на 7,75 копеек. Он составил 23,98 гривни за $1. Об этом говорится в сообщении НБУ.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 26 ноября, до 24,058 гривни за $1.

Мы разбирались, что будет с Украиной без траншей Фонда и устоит ли такой низкий курс доллара США по отношению к гривне.

"Страна" также наткнулась на огромное количество различной рекламы по продаже фальшивых денег и решила провести эксперимент. По итогу в 100% случаев "покупателя" просто блокировали и "кидали" на деньги реальные.

Напомним, что Игорь Коломойский спрогнозировал падение гривны, как минимум, до 30 за доллар США. "Нацбанк по указанию Петра Алексеевича и Гонтаревой сейчас рубит курс доллара, искусственно укрепляет гривну. При том, что сальдо внешней торговли отрицательное", - заявил он в сентябре. По его мнению, этим закладывается "бомба замедленного действия".