Во время визита в Эстонию, который начался сегодня утром, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал скандал, вызванный его телефонным разговором с Дональдом Трампом. Об этом передает корреспондент "Страны".

Тему разговора подняла журналистка эстонского телевидения. Еще до перевода ее вопроса на украинский язык Зеленский сказал: "Даже не зная ваш прекрасный язык, я понял, что там (в вопросе - Ред.) две вещи: Трамп и Коломойский".

Зеленский начал ответ с сожаления по поводу того, что в Эстонии интересуются Трампом.

"Я начну с господина Трампа. К сожалению, мы находимся в Эстонии. Точнее, мне жаль, что в Эстонии интересуются, что там с Трампом. Меня в Эстонии интересуют наши отношения с Эстонией", - вроде как намекнул президент на бестактность вопроса.

Затем Зеленский перешел к теме вопроса.

"Я, честно говоря, не очень люблю комментировать эту историю. Все, что было очень секретно, все откровенно очень почитали. Мы не вмешиваемся в выборы и геополитику США. Мы говорили с нашим стратегическим партнером - США. Никакого блокирования военной помощи США сейчас нет, но не из-за моего телефонного разговора с Трампом. Ну, а все, что было в разговоре, вы читали. Наверное, еще что-то есть. У меня были два телефонных разговора с президентом США, но может появиться и третий, которого не было, так бывает", - несколько туманно выразился президент.

Ранее "Страна" публиковала видео из киевского аэропорта, записанное Зеленским накануне вылета в Эстонию.

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