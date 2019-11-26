Знаменитый голландский футболист, трехкратный обладатель Золотого мяча Марко ван Бастен угодил в неприятный скандал на ровном месте и получил наказание за нацистский лозунг в прямом эфире.

Популярный спортивный обозреватель отстранен от должности телевизионного эксперта на две недели, как передает канал Футбол 1 со ссылкой на AD.

Марко ван Бастен комментировал матч Эредивизи между Аяксом и Хераклесом (4:1) для канала FOX Sports. Под конец эфира в прямой эфир попали слова Ван Бастена. Марко вдруг произнес нацистское приветствие (Sieg Heil). Его микрофон в этот момент был включен, из-за чего слова попали в эфир.

После эфира голландец извинился за неуместную шутку: "Не хотел шокировать людей, я просто хотел посмеяться над немецким языком корреспондента, я прошу прощения", - заявил ван Бастен.

Напомним, что футбольные клубы и сборные Нидерландов и ФРГ являются одними из самых непримиримых противников на футбольных полях.

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