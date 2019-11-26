В Киеве на ступеньках входа в детскую поликлинику №1 обнаружили мертвого мужчину. Инцидент произошел в понедельник, 25 ноября, около 17:30 на улице Левка Мациевича, 12. Тело лежало в нескольких метрах от главного в хода в детское медучреждение. На место вызвали медиков и полицию. Об этом пишет "Информатор".

Уточняется, что рядом с мужчиной лежал кошелек, который был пуст. Принадлежал ли он умершему - неизвестно. При детальном осмотре тела медиками и следственно-оперативной группой на нем не обнаружили видимых следов насильственной смерти. При себе у мужчины не было документов. На вид умершему было около 40 лет.

Фото: kiev.informator.ua

По предварительным данным, мужчина жил прямо на территории больницы, так как за углом лежал его матрас и теплые одеяла для ночлега. Точные причины смерти установит судебная экспертиза.

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