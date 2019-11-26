Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Эстонии, пообщался в Таллине с журналистами и прокомментировал слова Игоря Коломойского о необходимости примирения с Россией и отказа от ориентации на Запад.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Вопрос от эстонской журналистки звучал так: "в интервью Нью-Йорк Таймс Коломойский сказал, что, может, нужно повернуться лицом к России, потому что Запад не имел успеха в Украине, а Россия даст деньги и все будет хорошо. При этом Коломойский поддерживал вас на выборах. Как вы отнситесь к таким заявлениям".

Ответ Зеленского нельзя назвать прямым.

"Что касается Коломойского, вы говорили, что он меня поддерживал. Но меня поддержали 73% украинцев. Если среди них был Коломойский, я рад. Но Коломойский - не президент Украины, а гражданин Украины. А большинство граждан Украины выбрали курс на евроинтеграцию. С Россией у нас очень сложная ситуация, мы начали диалог, он продолжится на нормандской встрече", - заявил украинский лидер.

Напомним, ранее Коломойский заявил, что в ближайшее время он вернет себе ПриватБанк.

Сегодня утром "Страна" публиковала видеообращение Зеленского к Кабмину накануне отлета в Эстонию.