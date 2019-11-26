Юристы "Приватбанка" обращались к личному адвокату президента США Дональда Трампа Рудольфу Джулиани с предложением участвовать в судебном споре с экс- владельцами банка - Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил Джулиани агентству, юристы интересовались, может ли он помочь в их гражданском иске в США. Тогда он назначил им встречу в адвокатской конторе Quinn Emanuel в Нью-Йорке, но в итоге стороны не пришли к согласию.

По данным издания, внимание юристов "Приватбанка, а также Национального банка Украины, привлекли твиты Джулиани об "опасном Коломойском". Адвокаты НБУ предложили связаться с Джулиани, чтобы узнать, есть ли у него какая-либо информация, касающаяся Коломойского и неправомерных действий.

С августа Джулиани провел две встречи с адвокатами Quinn Emanuel. По его словам, он видел отчет Kroll по "Приватбанку", в котором изложены "проблемные действия нескольких украинских олигархов, включая Коломойского".

"Мы взаимно согласились, что дело фантастическое (fantastic)", - сказал Джулиани.

Ранее "Страна" писала о том, что соратники Джулиани пытались завербовать высшего топ-менеджера "Нафтогаза". Также мы сообщали, что "Приватбанк" временно возглавит финдиректор, пока глава правления Крумханзл на больничном.