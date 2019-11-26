Печерский районный суд Киева открыл Государственному бюро расследований (ГБР) доступ к данным дипломатического и служебного паспортов Петра Порошенко, который является фигурантом 13 уголовных дел. Такое решение суд вынес 22 ноября, а спустя три дня оно было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Своим вердиктом суд удовлетворил ходатайство ГБР. Теперь группа следователей бюро имеет временный доступ к документам, которые хранятся в Министерстве иностранных дел.

Среди этих документов - паспорт данных служебного паспорта гражданина Украины для въезда в Украину и выезда из Украины, паспорт данных дипломатического паспорта и все документы, которые были предоставлены Порошенко и составлены при оформлении и выдаче документов.

Доступ к паспортам связан с расследованием вылета в 2018 году тогда еще президента на отдых на Мальдивские острова. По данным СМИ Порошенко и члены его семьи путешествовали с документами на вымышленные имена, что незаконно.

"Страна" подробно рассказывала, что известно об этом отдыхе в режиме инкогнито.

Уголовное дело в связи с этой поездкой было открыто ГБР 6 августа 2019 года.