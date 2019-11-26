На грядущем летом чемпионате Европы по футболу (Евро-2020) теоретически возможно выступление команды России без вывешивания флага и исполнения гимна. Об этом сообщил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков, передает ТАСС.

При этом, по мнению Колоскова, отстранить сборную России от участия в Евро-2020 точно не получится.

"30 ноября (в Будапеште - Ред.) состоится жеребьевка, и мы станем свидетелями того, как сборная России будет готовиться к чемпионату Европы. Другое дело, что могут возникнуть дискуссии по флагу и гимну - теоретически это вполне возможно. Но у нас достаточно сильные позиции и в ФИФА, и в УЕФА, чтобы готовиться к подобного рода мерам, если вдруг WADA примет такое решение. Хотя, как вы помните, прецедент был в хоккее на Олимпиаде в Пхёнчхане (когда сборная России выступала на зимних играх-2018 в нейтральном статусе - Ред.)", - цитируют Колоскова журналисты.

Как сообщала "Страна", в WADA рекомендовали исполнительному комитету организации отстранить Россию от участия в международных соревнованиях. При этом комитет рекомендовал позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом и без гимна.

Напомним, что в другой допинговой организации (VADA) так публично и не представили широкой общественности результаты анализов Порошенко.