Предлагаем вниманию читателей гороскоп на четверг, 28 ноября, для всех знаков зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

В этот день Овнам стоит поработать над своей пунктуальностью. Речь идет не только о том, что вы периодически можете опоздать по делам, хотя и это тоже. Постарайтесь искоренить в себе прокрастинацию - откладывание важных дел на потом. Когда вы станете пунктуальны в своих личных делах, тогда она распространится и на всю вашу жизнь.

Телец (19.04 - 22.05)

Моральный мусор не менее портит нашу жизнь, чем реальный. Наведите порядок на своем рабочем месте, в квартире, в сумках. Выбросите все лишние бумажки и вещи, к которым вы никогда больше не обратитесь. А также избавьтесь от того, что мусорит ваше сознание. В основном это плохие мысли. Чем меньше их будет, тем легче вам будет жить.

Близнецы (20.05 - 22.06)

Вам нужно заняться созиданием в глобальном смысле. Год подходит к концу, поэтому самое время начать подводить его итоги и строить планы на год грядущий. Если это сложно делать мысленно, используйте классический способ: бумага и ручка. Продумайте, чтобы планы и цели были максимально конструктивными и полезными - и вперед! Вас ждут большие дела и успехи.

Рак (21.06 - 23.07)

Не торопитесь осуждать окружающих за их мысли и поступки. Поставьте себя на их место. Подумайте, а как бы поступили вы. Приходите к тому, что если ваше мнение на тот или иной счет не спрашивают, то не стоит его озвучивать. В противном случае вы можете оказаться в ситуации, в которой будуте чувствовать себя неловко.

Лев (22.07 - 24.08)

Звезды сулят вам счастливую дорогу. Возможно, это не конкретная поездка, а новый этап в вашей жизни. Чтобы он прошел налегке, в "чемодане" должно быть только самое необходимое: планы, слова, действия, мысли. Не распыляйтесь. Чем меньше ненужных "вещей" вы положите в свой "багаж", тем больше вероятность, что дорога будет простой.

Дева (22.08 - 24.09)

Сконцентрируйтесь на самом главном в жизни. Как правильно, важного много не бывает. А чаще всего это вообще что-то одно. Не устраивает работа? Проблемы в личной жизни? Беспокоит состояние здоровья? Постарайтесь все свои силы направить на это, насколько это возможно. Тогда вы полностью решите свою проблему. Причем, значительно быстрее, чем вы могли предположить.

Весы (22.09 - 24.10)

У вас есть несколько заветных мечт, правда? Начните прописывать шаги, чтобы они стали реальностью. Сначала - в теории, очень подробно, по пунктам. Потом - на практике. Вы даже не представляете, насколько круто изменится ваша жизнь, если вы начнете делать то, что давно обдумываете. У вас все получится!

Скорпион (23.10 - 23.11)

Утепляйтесь - себя, квартиру, рабочее место. Холод - не ваш лучший друг. Пересмотрите свои теплые вещи. При необходимости, докупите теплое одело, носки или шапку. Не перемерзайте, это может привести к простудному заболеванию. Берегите себя, зима совсем близко. Ваша цель - провести ее без ущерба для здоровья.

Стрелец (22.11 - 22.12)

Вы недостаточно много времени тратите на отдых. Речь идет не только о сне, а и о моральной перезагрузке тоже. Не набирайте много дел, не взваливайте на себя все. Остановитесь, отдышитесь, в том числе буквально. Выделите час времени для горячей ванной со свечами, пеной и эфирным маслом. Постарайтесь максимально расслабиться. Вам очень понравится бодрость тела и духа, которые вы ощутите.

Козерог (21.12 - 21.01)

Верность - это не только отсутствие измены своему партнеру. Важна верность и самому себе: своим намеченным целям, тому, что для вас важно. Как часто вы кривите душой? Если вам наотмашь удалось вспомнить такой случай, срочно работайте над этим. Чем вернее вы будете самому себе, тем ровнее будет ваша жизнь.

Водолей (20.01 - 19.02)

Если у вас есть домашнее животное, проверьте, насколько оно качественно питается. Давно ли вы возили его к ветеринару для профилактического осмотра? Уделите ему время. Если у вас пока нет питомца, но вы или ваши близкие о нем мечтаете - самое время! Проходя сегодня по улице мимо бездомной кошки или собаки на секунду остановитесь. Вдруг это то самое животное, которое станет членом вашей семьи и всеобщим любимчиком!

Рыбы (18.02 - 21.03)

В последнее время вы делаете много того, что хочет ваше окружение: родные, коллеги, друзья. Как много из этого то, чего на самом деле хотите лично вы? Поразмыслите об этом. Именно из-за того, что вы часто воплощаете в жизнь чужие планы и мечты, иногда вы можете ощущать, казалось бы, беспочвенные уныние и апатию. Вам не нужно никому нравиться. Живите своим умом и своей жизнью, это будет более продуктивно. И, поверьте, ваши близкие будут этому только рады.

Что сулят вам звезды на этой неделе читайте в Гороскопе на 25 ноября - 1 декабря.